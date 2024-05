"Kooli toimimisel ja arendamisel on oluline õigel ajal kaasata eri osapooli planeeritavatesse tegevustesse ning selgitada välja ootused, mis aitavad arendada meeskondade omavahelist koostööd ja kommunikatsiooni. Tahan toetada kooli meeskondasid ning luua turvalise ja hooliva töökeskkonna," sõnas Szymanel ning lisas: "Kiviõli riigikooli puhul tuleb lähtuda piirkonna eripärast ning juba hästi toimivast põhimõttest, et kool loob tingimused ettevõtlike ja loovate noorte inimeste arenguks, eneseteostuseks ning liikumiseks järgmisele haridustasemele. Lisaks on oluline tagada sujuv üleminek eestikeelsele õppele."