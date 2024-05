Uikala põleng võib Ida-Virumaale tuua jäätmeprobleemi

Uikala prügilapõleng, mille tõttu on keskkonnaamet peatanud jäätmete vastuvõtu prügilas, on kaasa toonud probleemi, kuhu suunata Ida-Virumaa jäätmed, kuna maakonnas on see ainus prügila, kuid Rakvere ja Torma prügila ei suuda selliseid koguseid vastu võtta.