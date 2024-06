Kohtla-Järve linnapeal tuleb veel kolm nädalat teha ka abilinnapea tööd

Kohtla-Järve abilinnapea koht jäi vabaks maikuu alguses, kui selles ametis ohtralt kriitikat pälvinud Eesti üks paremaid keskmaajooksjaid Deniss Šalkauskas otsustas ametist lahkuda, kuna ta enda sõnul ei teadnud seda kohta vastu võttes, et see nii palju aega nõuab ja treenimiseks vähe aega jätab. Henri Kaselo on maikuust alates täitnud põhiliselt ise ka abilinnapea töökohustusi, aga osaliselt tuli tal enda sõnul seda teha ka siis, kui Šalkauskas ametis oli, sest viimasel puudusid vähimadki kogemused ja oskused selle ameti jaoks.