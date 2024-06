VIDEO ja PILDIGALERII Sajad lapsed ja täiskasvanud tantsisid Virumaa ühtseks

"Kõige kihvtim on see, et päike tuli esinemise ajal välja ja pärispidu oli vähemalt ilma vihmata. Proovides saime ikka vihma ka, märjad jalanõud on kotis," lisasid vanaemade rühma naised. Kava meeldis Rakvere tantsijatele väga, eriti Maris Kriisa loodud ja seatud lõputants "Ei ole üksi ükski maa". "Nägime, kuidas see ka rahvale meeldis," kiitsid nad publikut, kes tribüünid täitis.

Virumaa tantsupeo pealavastaja Marju Aul tegi staaduonimurul kaasa esimese ja kaks viimast tantsu ning ülejäänud pidu jälgis tunnelist. "Terve see aja, mis ma kontserti vaatasin, nutsin. Emotsioonid on väga suured ja pingelangus meeletu," tunnistas ta vahetult peo järel.

Lääne-Virumaa legendaarne tantsujuht Maie Orav ütles peo alguses tervitustekstis, et Virumaa on tänasel päeval kaheks löödud, idaks ja lääneks. Ta arvas, et Virumaa tuleks uuesti liita üheks, siis saaks ka Eestimaa meel ühtsemaks, sest siitkandist on pärit Eestimaa vaim.

"Virulane on arukas, töökas ja muidu tegus inimene. Erilised on Virumaa ida poole eestlased, kes on suutnud elus hoida meie esivanemate tavasid, keelt ja kultuuri. Virumaa tulevik peaks olema taastatud ühises terviklikuks maakonnas, kõigi virulaste ühises kodus," leidis Maie Orav.

Seni, kuni Virumaa administratiivselt üheks saab, saavad tantsijad selle ühtseks tantsida. Virumaa tantsupeo kavas oli mitu virumaist nime kandvat tantsu, nii Pille Pärsi loodud ja lavastatud "Virulase valss" kui ka Marju Auli lavastatud "Viru memmed". Peo kava oligi kokku pandud nii, et tantsude või muusikapalade autorid oleksid Virumaaga seotud.

Kokku osales peol 89 rühma ja 1203 tantsijat, keda juhendab 45 suure südamega õpetajat. Kogu tantsijate massi liigutasid 12 tublit liigijuhti, kes kõik tantsud murul kaunitesse mustritesse seadsid.

"Staadionimuru on hoolimata proovide ajal tulnud vihmahoogudest nii heas seisus, et võiks kolm kontserti veel anda," kostis Marju Aul pärast pidu.

Jõhvi spordiobjekte haldava vallaasutuse Jõhvi Sport juht Erich Petrovits kinnitas, et muru elas tantsupeo kenasti üle. "Teisiti poleks saanudki. Pühapäeval käib hooldusmeeskond staadioni üle." Juba tuleval neljapäeval võõrustab Heino Lipu staadion TV 10 Olümpiastarti 53. võistlushooaja finaali.