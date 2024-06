Euroopa Parlamendi valimised kinnitasid Ida-Virumaal varasemaid trende

Põhiline erinevus oli selles, et kui riigikogu valimistel sai Ida-Virumaal kõige rohkem hääli üksikkandidaadina kandideerinud Mihhail Stalnuhhin, kes visati Keskerakonnast välja selle eest, et ta nimetas Eesti valitsuse liikmeid fašistideks, siis kuna europarlamenti ta ei kandideerinud, jagunesid talle antud hääled Keskerakonna liidri Kõlvarti ja kohtu all oleva Petersoni vahel.