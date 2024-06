UURING Ida-Viru elanikud on rohepöörde suhtes skeptilised

Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskuse juhataja Dmitri Teperiku sõnul tekitavad kardinaalsed muutused kohalikes elanikes paratamatult hirmu ja umbusku. "Arvestades, et Ida-Virus on niigi palju suuri probleeme, nagu näiteks rahvastiku vähenemine ja vananemine, on oluline välja töötada ja ellu viia põhjalik kommunikatsioonistrateegia, et tõsta elanike teadlikkust nii probleemide lahendustest kui ka tulevikuarengu väljavaadetest. Inimestel peab olema selge arusaam, milline saab olema elu Ida-Virus pärast rohepöörde ja teiste reformide elluviimist," rõhutas Teperik.

Uuringu läbiviimises osalenud meediaekspert Artur Aukon usub, et üks põhjus, miks Ida-Viru elanikud ei aktsepteeri rohepöörde ideid, peitub minevikus: "Piirkonna inimesed on harjunud sellega, et nende maakonna majanduse aluseks on põlevkivienergia. Nüüd tuleb näidata, et piirkonnal on palju rohkem potentsiaali."