Jõhvis mälestati juuniküüditamise ohvreid

Kokku puudutas see ligikaudu 100 000 inimest. Eestis kisti oma kodudest välja 10 000 inimest. "3000 meest arreteeriti kohe ja enamik lihtsalt lasti maha. 7000 pereliiget aga saadeti kohadesse, kus ellujäämine oli väga raske," ütles oma kõnes Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa.

"Me näeme praegu, et täpselt samamoodi käitub Venemaa ka Ukrainalt vallutatud aladel, ning selleks, et ajalugu ei saaks korduda, peame mäletama seda, mis toimus 83 aastat tagasi," leidsid mälestusüritusel kõik sõnavõtjad.