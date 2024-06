VIDEO ja PILDIGALERII Narva tänavatel tervitati Võidupüha paraadi rohkete elaguhüüetega

Palju inimesi kogunes pärast paraadi uudistama ka Peetri platsile nii Eesti kui liitlaste sõjatehnikat.

Kaitseliidu Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu ütles paraadi järel, et tal on võimas tunne. "Sõjamehetööl tuleb ka paraadi ja pidu pidada. See, mida me täna Narvas näitasime oli hea üritus - meie mehed, naised ja noored said paraadiga kenasti hakkama," ütles ta.

Ainsalu sõnul oli sellel, et Võidupüha paraad sel aastal Narvas toimus, väga märkimisväärne tähendus: "Anda sõnum Vene föderatsioonile, et meiega ei jamata. Me oleme valmis," ütles ta.

Ida-Virumaalt pärit regionaalminister Piret Hartman tunnistas, et alates sellest, kui president oma Võidupüha kõnega Narva Peetri platsil alustas, oli tal pisar silmas. "Ma arvan, et täna Narvas olla on hoopis teistmoodi kui Tallinnas. Mul väga hea meel, et väga palju rahvast on tulnud uudistama. Väga ilus paraad oli," sõnas ta.