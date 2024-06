Jaanipühad tõid Ida-Virumaal kaasa vägivallatsemise

Nii näiteks teatati 21. juunil teatati politseile, et Narvas A.Puškini tänaval lõi 19aastane naine konflikti käigus enda eakaaslasest naist.

22. juunil laekus politseile teade, et Narvas Võidu prospektil lõi 43aastane naine ühise alkoholitarvitamise käigus enda elukaaslast. Politseinikud pidasid naise kahtlustatavana kinni ning meedikud viisid mehe haiglasse.

23. juunil anti politseile teada, et Sillamäel Hariduse tänaval on alkoholijoobes 75aastane mees, keda on löödud. Teo toimepanija ja juhtunu täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluses.