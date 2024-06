PILDIGALERII Maakonna teenetemärgi pälvisid Mati Lilliallik ja Eve East

Spordiürituste korraldamise klubi juhatuse liige Mati Lilliallik on tegutsenud selles valdkonnas juba ligi kolmkümmend aastat ning olnud enam kui kahesaja liikumisürituse korraldusmeeskonnas. Talle kui endisele idavirulasele on maakonna spordielu alati oluline olnud.

Tänavu 23. mail toimunud 3. Jõhvi kergejõustikuõhtu, kus osalesid 32 riigi sportlased, kujunes veel suurejoonelisemaks. See on isegi suurtel tiitlivõistlustel harukordne, kui korraga on stardis nii maailmarekordimees, olümpiavõitja kui ka maailmameister. Kergejõustikuõhtu kinnitas, et Jõhvist on saanud maailma kettaheiteässade lemmikvõistluspaiku.