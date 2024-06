Säästmaks Ida-Virumaad prügiuputusest, võetakse Uikalas taas jäätmeid vastu

"Taastasime segaolmejäätmete vastuvõtu eraisikutelt, sest saame aru, et kui inimene tuleb oma jäätmetega prügila värava taha ja neid ära anda ei saa, siis vaevalt ta need koju tagasi viib," sõnas keskkonnaameti Ida- ja Lääne-Virumaa büroo juht Käthlyn Lizdenis. Tema sõnul on prügilal lubatud vastu võtta ka Ekoviri korraldatud jäätmeveo lepinguliste omavalitsuste segaolmejäätmeid. Tema sõnul on põhjuseks asjaolu, et Iru soojuselektrijaam, mis jäätmeid põletab, praegu seisab ning ülejäänud prügilad üle Eesti ei suuda nii suuri koguseid vastu võtta.