Kohtla-Järve volikogu nõustus loovutama lasteaia kinnistu uuele koolimajale

Volikogu seadis tingimuseks, et koos uue koolimajaga rajaks haridus- ja teadusministeerium ligikaudu ühe hektari suurusele kinnistule Mõisa teel ka võimla ja spordiväljaku ning lammutaks praeguse slaavi põhikooli hoone Pärna tänaval ja Järve kooli hoone Katse tänaval ning korrastaks need kinnistud.

Haridus- ja teadusministeerium soovis järjekindlalt ehitada uut koolimaja praeguse slaavi põhikooli kinnistule, kuid volikogu ei nõustunud maikuus sellega, kuna ei soovinud, et slaavi põhikool peaks ehituse ajaks kolima asenduspinnale. Seejärel teatas haridusminister Kristina Kallas, et Kohtla-Järve linn võib jääda ilma 26 miljonist eurost, mis on mõeldud uue koolimaja ehitamiseks Järve ja Ahtme linnaossa.