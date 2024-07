Sillamäe muuseumi seinu katavad tänavu suvel tellingud

Sillamäe linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja Vladimir Sokušev märkis, et ligemale poolteist miljonit eurot maksma läinud salapärase linna teemapargi ja mitmete uute teemanäituste valmides hakkasid muuseumi kulunud seinad senisest rohkem silma riivama. Seetõttu leiti käesoleva aasta eelarvest raha ka hoone välisilme uuendamiseks.

"Kuna korrastamist vajas ka katus, siis otsustasime kõik need tööd korraga ära teha," rääkis ta. "Jagasime projekt kolme ossa ning korraldasime iga osa jaoks eraldi konkursi. Muuseumihoonet renoveerib kolm Ida-Viru firmat: fassaadiga tegeleb OÜ Vekoolis (76 860 eurot koos käibemaksuga), sokliga AS Vant (12 123 eurot) ja katusega OÜ Proffsistem (46 733 eurot). Tööd on juba alanud ning peaksid lepingu kohaselt lõppema septembriks."