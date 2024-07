VIDEO Eesti triatloni hällis tähistati 40 aasta möödumist esimesest võistlusest

Stardipaugu andis 89aastane Aadu Pekk, kes oli Eesti esimese tritatloni võistluse korraldaja ja ka üks seitsmest osalejast. "Te olete praegu parim näide, mis ütleb, et tugipost idas töötab Eesti kasuks," pöördus ta osalejate poole.

Voka juubelitriatlon võitis Kristjan Silvet, kes ütles finiš, et tuli starti, kuna Aadu Peki poeg Tiit Pekk ütles talle, et see. kes Voka triatlonil ei võistle, pole õige triatleet.