Töötuse tase Ida-Virumaal on kerkinud viimaste suvede suurimaks

Aasta alguses rääkis Anneki Teelahk, et alampalga järsk tõus soodustab Ida-Virumaal töötuse kasvu. "Tookord sain riigikogu liikmelt Eduard Odinetsilt selle eest kurja kirja. Kahjuks on järgnenud kuud kinnitanud Ida-Virumaal seda, et selline järsk tõus põhjustas ka töökohtade kaotamist," sõnas ta.

Jaan Tootsi linnapeaks olemise ajal ei ole töötus Narvas vähenenud. Foto: Ilja Smirnov Narva linnapeal oli olukorrast tööturul liiga roosiline pilt Narva linnapea Jaan Toots rääkis eelmisel nädalal oma üheksat kuud selles ametis kokku võttes, et on väga rahul Narva töötuse näitajatega. Tema sõnul olevat töötus Narvas langenud 7,1 protsendini, aga siis, kui ta mullu oktoobris linnapea ametisse asus, oli see 13,8 protsenti. "See on super! Sellist protsenti pole isegi üle-eestiliselt," märkis ta. Paraku ei kinnita töötukassa andmed Tootsi optimistlikku ja roosilist pilti. Nimelt oli 7. juuli seisuga Narvas 3215 töötut. See on paraku ligemale 200 võrra rohkem kui aasta tagasi ja koguni 400 võrra rohkem kui mullu oktoobri alguses, mil Tootsist sai Narva linnapea.

Kõige enam on vaja õpetajaid ja keevitajaid