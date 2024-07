Arvo Aller ütles tookord, et võimuliit rikkus Jüri Ratase poolt hääletamisega esimest korda aastakümneid toiminud head poliitilist tava, et riigikogu teine aseesimees tuleb suurima esindatusega opositsioonierakonnast, ja see on samm autoritaarsuse suunas. "On selge, et Ratas on koalitsioonile meelepärane ja neile lähedal seisev poliitik," sõnas ta.