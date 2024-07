Kuri mees loopis tellistega puruks politseimaja klaasist sissepääsu

Politseinikud pidasid mehe sündmuskohal kinni. Kahju suurus on ligikaudu umbes 4500 eurot.

Politsei ja prokuratuuri esindajad ei osanud 24 tundi pärast toimunut veel öelda, mis käivitas mehes sellise pahameelehoo, et ta asus tellistega Rahu tänaval asuvat politsei- ja päästemaja ründama ja sai selle eest kaela kriminaalmenetluse.

Mees selgitas politseile, et oli ise ka oma eksimusest šokeeritud.

Jõhvi politseijaoskonna töötajad tõdesid tookord, et kuigi nad on harjunud oma töös igasuguseid kummalisi ja ootamatuid asju nägema, siis see vaatepilt mööda treppi sõitvast autost, pani ka neid pisut imestama.