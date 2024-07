Üle poole aasta tõrgeteta töötanud Auvere jaam seiskub planeeritud hoolduseks

19. juulist algab elektrijaamas iga-aastane hooldus, mis kestab ligikaudu poolteist kuud. Tegemist on plaanipärase hooldusega, mis on vajalik elektrijaamas kümnete tuhandete seadmete ja detailide töövõime säilitamiseks.

Auvere elektrijaam kasutab lisaks põlevkivile ka alternatiivseid kütuseid, sealhulgas puidujäätmeid ja - vedelkütuste tootmisel kõrvaltootena tekkivat uttegaasi. Tänavu vähenes põlevkivi osakaal elektrijaama kütuste portfellis, moodustades esimesel poolaastal vaid ligikaudu poole kasutatud kütustest. „Uttegaas on vedelkütuste tootmise kõrvaltoode, millel on võrreldes põlevkiviga ligikaudu kaks korda väiksem CO₂ mõju. Mida vähem süsihappegaasi emiteerib tootmine, seda puhtam on õhk ja seda vähem CO₂ kvoote tuleb ettevõttel osta ehk rohkem raha jääb ettevõtte arenguks,“ selgitas Vainola.