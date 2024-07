PILDIGALERII Politsei piiras kahtlase kohvri tõttu Narvas ümber Peetri platsi

Sündmuspaigale kutsuti ka demineerijad, kes tegid kindlaks, et kohver ohtu ei kujutanud. Plats avati pärast kella 16 ning taastati ka piiriületus on Narva piiripunktis mõlemal suunal taastunud.

Ida prefektuuri operatiivjuht Ville Ränik märkis, et demineerijad kontrollisid kohvri ning midagi ohtlikku ei avastatud. Kohvris olid riided ja isiklikud esemed. "Oleme tuvastanud ka kohvri omaniku ja temaga suhelnud, tegu oli inimliku eksimusega," sõnas ta.

Politsei palub inimestel olla enda isiklike asjadega hoolsad ja tähelepanelikud, et vältida selliseid olukordi. "Vähimagi kahtluse korral, et ese võib endast ohtu kujutada, peame seda kontrollima ning see võtab aega ja takistab teisi inimesi," ütles Ränik.