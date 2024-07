Heino Lipu kuju rändab Maidlast Jõhvi

Pronkskuju kuulub selle loomise algatajate moodustatud MTÜ-le Heino Lipu Fond. Selle juhatuse liige Ants Nurk märgib Jõhvi vallavalitsusele saadetud avalduses, et Maidlas pole mälestusmärk loodetud tähelepanu pälvinud ja seetõttu on fond saanud ettepaneku viia kuju üle Jõhvi Heino Lipu nimelise staadioni juurde, kus toimuvad regulaarselt ka spordisangarile pühendatud rahvusvahelised kergejõustikuvõistlused. Lisaks asub staadioni läheduses Jõhvi gümnaasiumi praegune hoone ja Lipp on Jõhvi gümnaasiumi vilistlane aastast 1940.