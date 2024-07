Eneli Jefimova tuli olümpiafinaalis seitsmendaks!

Eneli Jefimova ütles pärast finaalujumist olümpiaülekandeid Eestis vahendavale Kanal 2le, et nii nagu treener Henry Heinaga pärast poolfinaali räägiti, läks ta olukorras, kus kaotada polnud enam midagi, distantsi esimest poolt ujuma tavapärasest julgemalt. "Lõpus natuke surin ära," ütles ta lisades, et ta on rahul, et ei jäänud olümpiafinaalis viimaseks. "See on minu jaoks juba võit!"