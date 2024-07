Eakas naine sai kelmidelt petta

28. juulil pöördus politseisse 77aastane naine, kellega oli interneti sõnumirakenduses ühendust võtnud tuttav inimene ja küsinud talt virtuaalse reklaamvõistluse jaoks telefoninumbrit. Seejärel väitis naisele kirjutanud inimene, et ta on võitnud raha ja kannab pool sellest naisele. Ta küsis 77aastaselt naiselt isikukoodi ja palus tal Coopi internetipanka sisse logida. Samuti küsis kelm talt pangakaardi 16- ja 3kohalist numbrit. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on läinud raha võõrastele kontodele. Kelmusega tekitatud kahju on 264 eurot.