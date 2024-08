Narvalane nõudis kohtus tagasi sõidukit, mis oli Rootsis trahvide tõttu juba lammutatud

Kohus: omanik oleks saanud auto päästa

Viru maakohus leidis, et auto omanik oleks saanud oma sõiduki päästa, kui oleks õigel ajal kõik trahvid Rootsis tasunud. Selgus, et sõiduki omand läks Rootsis Nacka vallale üle alles 2023. aasta augustis, samas kui kaubiku rentija teatas omanikule sõiduki arestimisest juba sama aasta veebruaris. "Trahvide tasumisega oleks olnud võimalik sõiduki lammutamist vältida, kuid hageja ei teinud sõiduki kättesaamiseks midagi. On kaheldav, kas sõiduki vabastamiseks oleks piisanud vaid kostja tekitatud trahvi tasumisest. Kostjale ei saa ette heita, et ta ei soovinud tasuda kõiki trahve, mille summa on võrreldav hageja hinnanguga sõiduki väärtusele. Küll aga saab kostjale ette heita teisaldamise riski võtmist vales kohas parkides," tõdes Viru maakohus oma otsuses.