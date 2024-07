Idavirulane Mikhail Kushteyn naaseb elu esimeselt olümpialt seitsmenda kohaga

Kuue tugevama osalusel toimunud A-finaali võitis kindlalt Holland, hõbemedalid said Itaalia ja pronksmedalid Poola sõudjad.

Mikhail Kushteyn ütles pärast võidukat B-finaali Postimehele , et kuulis sõudes väga hästi, kuidas eestlased karjusid tribüünidel. "Aitäh teile! See andis nii palju jõudu ja adrenaliini. Jõudu lihtsalt tuli peale, sest kuuled «Eesti, Eesti!». Üldse ei väsinud täna," sõnas ta.

Eesti paatkonna noorim liige, 24aastane Kushteyn ütles, et kui hästi läheb, siis paar olümpiat võiks veel teha. "Aga mitte nii palju kui nemad, viis ja kuus. See on ikka ülikõva!" viitas ta paadikaaslastele Allar Rajale ja Tõnu Endreksonile.