Suurte plaanide elluviimiseks mõeldud raha sai õiglase ülemineku fondis otsa

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EIS) sulges Ida-Viru suurinvesteeringute toetusetaotluste vastuvõtmise raha ammendumise tõttu. Selles meetmes on raha planeeritud 144 miljonit eurot. Sellest 80,5 miljonit eurot on praeguseks juba jagatud 14 projekti vahel, millest suurima toetuse − 18,7 miljonit eurot − sai Narva magnetitehast rajav firma NEO Performance Materials. 13 miljoni euro suuruse toetuse sai Peipsi äärde Uuskülasse hotelli rajav OÜ Loodusspaahotell.

EISi teatel on lisaks eraldatud rahale praegu läbivaatamisel ja hindamisel olevate suurinvesteeringute toetuste taotluste kogusumma 104 miljonit eurot. Mõnevõrra eelarvet ületavate taotluste vastuvõtt on toetusprogrammide tavapärane praktika, et tagada meetme tingimustele vastavate taotluste piisav maht, edastas EIS. Huvi toetuste vastu suurenes aasta alguses, mil riik leevendas taotlemise tingimusi, kuna mullu tuli taotlusi vähe ja samal ajal on lähenenud nende projektide elluviimise tähtaeg − 2026. aasta august.