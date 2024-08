Narva kindlustas vandaali ohvriks langenud hooned ära

Seni kahes kriminaalmenetluses vandaalitseja vastu kogutud tõendite järgi on alust arvata, et mees on 2023. aasta viimastest kuudest kuni käesoleva aasta juulikuuni rikkunud Narva linna hoonete fassaade ja ekraane 23 korral. Mitmeid hooneid, sh Narva Kesklinna kooli ja teisi hiljuti renoveeritud fassaadiga kortermaju on ta kividega loopinud korduvalt. Viru ringkonnaprokuratuurist öeldi, et kriminaalmenetlustes seni tuvastatud kahju ulatub praeguseks juba üle 50 000 euro, ent see summa kasvab käimasolevate menetluste käigus kindlasti veelgi.