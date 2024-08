"Station Narva" õpetab välja tuleviku festivalikorraldajad

Programm on eesti keeles, vajadust mööda vene- või ingliskeelse tõlkega. Projekti kandideerimine on avatud 11. augustini "Station Narva" noortelabori veebilehel.

"Station Narva" juhi Helen Sildna sõnul on festivali tiim alati soovinud, et kümne aasta jooksul võtavad selle korralduse üle peamiselt kohalikud tegijad.

"Meie üle-eestiline ühendtiim võtab kaheks aastaks enda kõrvale 10-15 ägedat uut tegijat. Nii selleks, et noortele oma kogemusi ja oskusi jagada, kui ka selleks, et neilt endilt õppida ning üheskoos festivalikorraldusse ja Ida-Viru kultuurivaldkonda värsket verd ja uut pilku tuua."

"Station Narva" linnaprogrammi koordinaator Jevgeni Timoštšuk arvas, et ettevõtmine annab noortele motivatsiooni jääda kodukanti ja aidata kaasa selle arengule. "Piirkonnas on suur huvi loomevaldkonna vastu. Meie eesmärk on toetada Ida-Viru ettevõtlust ja luua tulevikukindlaid töökohti, et noored saaksid siin oma unistusi ellu viia ning kindlasti ka siia jääda."