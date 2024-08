Paduvihma järel kallastest väljunud Sõtke jõgi ujutas Sillamäel ümberkaudsed aiamaad üle

Vesi on aedadest juba taandumas, kuid paljude aiamaaomanike saak on hukas.

Eelmise nädala lõpus sadanud paduvihm tõstis kõvasti Sõtke jõe veetaset ning ujutas laupäeval üle lähedal asuvad aiandusühistu Sõprus aiamaad. Häirekella lööma hakanud linnaelanikud said ametnikelt vastuseks, et tegemist pole hädaolukorraga ja pole ka mingit garantiid, et samasugune olukord tulevikus ei kordu.