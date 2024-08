Narva-Jõesuu võimud tunnistasid Viivikonna munitsipaalelamute tühjaks kolimise plaani ennatlikuks

Viivikonna munitsipaalkorterites elavate inimeste õiguste eest võitleva kohaliku elaniku Vassili Karnauhhovi sõnul nõudsid ametnikud oma aprillikuises ettekirjutuses, et väidetavalt elamiskõlbmatuks muutunud korterite elanikud sealt juuli lõpuks välja koliksid. Nüüdseks on ettekirjutuses märgitud tähtaeg möödas, kuid keegi pole välja kolinud, linnapea aga kehitab vaid õlgu, tunnistades, et munitsipaalelamute tühjaks kolimise otsus oli ennatlik.