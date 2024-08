Olesja Ojamäe lahkus Narva Paju kooli direktori ametist

Ojamäe ise selgitas senisest ametist lahkumist uue töökoha leidmisega. "Minu juhtimise all on kool kasvanud ja arenenud. Paju kooli töötajate innukus, tarkus ja hoolivus on olnud minu inspiratsiooniks ja motivatsiooniks. Olen südamest tänulik kooliperele ja lastevanematele usalduse, toetuse ja koostöö eest, mis on olnud kooli töise, üksteist toetava ja positiivse keskkonna loomise aluseks."