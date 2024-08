Kohtla-Järve noortekeskus aitab vähekindlustatud peredel koolitarbeid muretseda

Noortekeskuse direktori Alissa Linteri sõnul ajendas neid heategevuslikku koolitarvete kogumise kampaaniat korraldama info, et linnas on palju peresid, kellel endal on oma lastele koolitarvete soetamisega raskusi.

Noortekeskusele on pakutud ka kasutatud, kuid hea korras asju, ent Alissa Linter rõhutas, et nemad koguvad ainult uusi koolitarbeid. Ülejäänu kohta soovitas ta küsida MTÜ Igale Lapsele Pere töötajatelt − nemad teavad täpselt, kes mida vajab.

Ljubov Dorošenko sõnul oleksid nad tänulikud igasuguse abi eest. "Meie eestkostel on praegu 27 kriisiperet, kus kasvamas üle viiekümne lapse. Ühes peres on kaheksa last, kellest viis lähevad tänavu kooli. Abivajajate nimekirjas on ka üksikemasid ja -isasid, kes on ajutistesse raskustesse sattunud. Meie toetus aitab neil raskustest üle saada ja lapsed kooliks valmis seada," kinnitas ta.