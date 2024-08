VIDEO Püssi elektrijõujaama korsten lükati ümber

„See on nagu puuraiumine: lööd ühest küljest siilu sisse ja puu lõpuks kukub sinnapoole. Korstnal tekitati ühele küljele kopa küljes olnud puurvasaraga sälk sisse, kuni korsten oma raskusega pikali vajus,“ rääkis Cronimet Nordicu finantsjuht Mikk Paaksi.

„Ekskavaatorijuht, kes seda tööd teeb, peab olema väga kogenud, et ta korstna alla ei jääks. Nad ise ütlevad, et on sadu korstnaid langetanud,“ lisas ta.