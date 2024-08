Ida-Viru turismiettevõtjatele hakatakse külalislahkust õpetama

Ida-Viru turismiklastri teenindus-arendusjuht Anu Kõrge alustas tööd suve hakul ning on praeguseks enam kui paarikümne kohaliku turismi- ja teenindusettevõttega tutvuda jõudnud. "Olen töötanud aastaid giidina välisreisidel ning teenindusjuhina meditsiiniasutuses, mistõttu on mul hea ettekujutus kõnealusest valdkonnast. Külalislahkus peaks algama siirast soovist tekitada külastajas häid emotsioone ning usun, et rahulolevast kliendist saab teenindaja ka ise positiivsust ja tööindu. Hea meel on olnud kogeda Ida-Virumaal valdavalt lahket ja tähelepanelikku teenindust, mida annab erinevate oskuste õpetamise kaudu veelgi paremaks muuta," sõnab Anu Kõrge ja lisab, et kuna uue kliendi leidmine on uuringute põhjal kuus-seitse korda kulukam kui lojaalse hoidmine, peaks juba see fakt ainuüksi ettevõtjaid külalislahkusesse panustama motiveerima.