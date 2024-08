Mikrokraad TalTechi Virumaa kolledžist on võimalus karjääripöördeks

Õiglase Ülemineku Fondi suurinvesteeringute meetmest toetatakse mitmeid väga uuenduslikke ja ambitsioonikaid, eksporti ja jätkusuutlikku arengut edendavaid projekte. Näiteks Narva ehitatavat magnetitehast, Peipsi järve põhjarannikule rajatavat Loodusspaahotelli ning Jõhvi plaanitavat proteiinitehast. Kõike need ettevõtted vajavad uusi, haritud spetsialiste erinevates tehnika- ja majanduse valdkondades. Samuti erinevate oskustega insenere, IT-spetsialiste, logistikaeksperte ning turundus- ja müügispetsialiste.

Kas aga jätkub meie maakonnas piisavalt vajalike oskustega töötajaid või peavad ettevõtted spetsialiste teistest maakondadest või isegi välisriikidest sisse tooma? Veel on aega oma oskusi täiendada ja valmistuda karjääripöördeks, sest Ida-Virumaa inimestele on loodud mitmeid võimalusi ümber- ja täiendusõppeks. Üks selline võimalus on mikrokraadi omandamine. See annab võimaluse katsetada uut valdkonda, mille sobivusel saab edasi liikuda tasemeõppesse, avades uksi unistuste töökoha leidmiseks siinsamas Ida-Virumaal.

Virumaa kolledžis on võimalik ennast täiendada mikrokraadiõppes. Tavaliselt kestab õppetöö üks kuni poolteist aastat. Loengud ja praktikumid toimuvad sessioonõppes kaks korda kuus nädalavahetustel. See võimaldab omandada uusi teadmisi ja saada täiendusõpet kinnitav tunnistus senise töö kõrvalt. Pakutavad teadmised on tihedalt seotud maakonnas tegutsevate ettevõtete vajadustega, mistõttu võimekamad õppurid saavad juba õpingute ajal tööpakkumisi.