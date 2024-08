Virumaal on palju tuleohtlikke kodusid

Päästjad paigaldasid suitsuanduri kokku 85 kodus ning 100 korral tegid olemasoleva suitsuanduri korda. "Enamasti lubas pererahvas ise oma mittetöökorras anduri korda teha või selle puudumise korral kohe paigaldada," rääkis Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu. "Nõustamiste numbrid kinnitavad, et pea igas kolmandas kodus ei ole suitsuandur õigel ajal tuleohust teavitamas," rääkis Kirsipuu. Ta rõhutas, et suitsu- ja vingugaasiandur on vajalik inimesele endale. "Andur on kodus sama elementaarne kui turvavöö autos, et see õnnetuse korral meid kaitseks," lisas Kirsipuu. Üürikorteris on anduri paigaldamine omaniku kohustus, ent kui omanik seda siiski teinud ei ole, soovitatakse üürnikel see ise paigaldada.

Iseäranis murelikuks teevad päästjaid kõrgeima riskihinde saanud kodud. Need on kodud, kus suitsu- või vingugaasiandur puudub või pole töökorras, sest patareid on sellest piiksumise vältimiseks välja võetud. "Lisaks on neis kodudes kütteseadmed hooldamata või vajavad kordategemist," märkis Kirsipuu ja lisas, et nendes nn punastes kodudes on suur tuleoht. "Küsimus ei ole, kas õnnetus juhtub, vaid millal see juhtub," on ta mures. Mitmele perele on päästjad koos kohalike omavalitsustega appi tulnud. "Sel aastal teeme korda 95 kodu kütte- ja elektrisüsteeme. See tähendab, et veetakse uus juhtmestik, ehitatakse uus korsten või isegi ahi või pliit, vahetatakse välja gaasiveesoojendi," rääkis Kirsipuu.