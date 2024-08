VIDEO ja PILDIGALERII Olav Ehala laulude kontserdisari Ida-Virumaal sai taasiseseisvumispäeval Toila laululaval liigutava punkti

Kohtla-Järve kultuurikeskuses kuulajate seas olnud president Alar Karis ütles, et see oli väga ilus ja südamlik kontsert. "Lapsed laulsid äärmiselt ilusasti, isegi need, kes olid vene kodudest pärit. Minuni küll aktsenti ei kostnud. Aastaga on suudetud läbi laulu ka keel selgeks saada," sõnas ta märkides, et selline kontsert on Eesti taasiseseisvumispäeva tähistamise kena algus.