Kohtla-Järvel nõutakse ööpäevaringset apteegiteenust

Linnavolikogus opositsiooni kuuluv sotsiaalkomisjoni aseesimees Anton Dijev teatas linnapea Henri Kaselole saadetud arupärimises, et tema poole on linnaelanikud pöördunud küsimusega, kas Kohtla-Järvel oleks võimalik tagada ööpäevaringne apteegiteenus.

Ta tahab teada, kas linnal on selle kohta plaane, ja arvab, et linnavalitsus võiks erinevatele apteegikettidele sellekohase ettepaneku teha. Kui aga ketid on ära öelnud, siis küsib saadik, missugused on olnud põhjendused. "Milliseid meetmeid võetakse ravimite kättesaadavuse tagamiseks öisel ajal? Kas on olemas võimalus saada elutähtsaid ravimeid öösel teiste kanalite kaudu, nagu näiteks kiirabiteenused või valvekorras meditsiiniasutused?" küsis Dijev.