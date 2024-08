Haljastusfirma ähvardab saamata jäänud töötasu pärast Narva vastu kohtusse minna

Juba teist kuud järjest nõuab AS Stell Eesti Narva linnamajandusametilt kahe arve tasumist ning on veenvuse mõttes kaasanud ka advokaadibüroo. Narva on juuni- ja juulikuus tehtud haljastustööde eest firmale maksmata jätnud 325 390 eurot, augustikuu töötasu saamine on samuti küsimärgi all. Ning muidugi kogunevad ka viivised.