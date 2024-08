Jõhvi koolides on tänavu esimesed klassid pilgeni täis

"Kool on populaarne ja siia tahetakse tulla," tõdes Jõhvi Keslinna kooli (endine vene põhikool − E.K.) direktor Irina Šulgina. Tema sõnul plaanis kool algul avada kolm maksimaalse täitumuse ehk 24 õpilasega paralleeli ja ühe väiksema klassi, kus oleksid õpilased, kes vajavad rohkem individuaalõpet, kuid praeguseks on kõik neli paralleeli suured. Praeguseks on kooli nimekirjas üle 80 esimese klassi õpilase. "Iga päev tuleb keegi juurde," sõnas Šulgina, lisades, et need pole ainult Jõhvis elavad õpilased, vaid ka teistest omavalitsustest tulijad.