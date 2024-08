Kooliõpilased teevad töölaagris Kohtla-Järvet ilusamaks

8. klassi õpilane Arina Murašina ja tema sõbrannad värskendavad pargiteedele joonistatud asfaldimänge. Kõigile kolmele on see elu esimene töökogemus ning nad pingutavad hea meelega selle nimel, et oma kodulinn õdusamaks ja ilusamaks muuta.

"Mõned aastad tagasi joonistasid noortekeskuse aktivistid linna asfaltteedele liikumismängud, ent kuna need tuhmuvad kiiresti, püüame neid pidevalt värskendada," rääkis üks rühmajuhtidest Jelena Krivodonova. "Varem ostsime selleks betoonivärve, kuid kogemused on näidanud, et need kuluvad kiiresti maha, sestap võtame nüüd metallivärve − need peavad palju kauem vastu."