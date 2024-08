Kohtla-Järve eelmine linnapea asus uude ametisse

Haridus- ja noorteamet märkis konkursi kuulutuses, et otsib pühendunud ja entusiastlikku täiskasvanuhariduse koordinaatorit, kes võtab oma südameasjaks Ida-Virumaa täiskasvanutele suunatud õpivõimalusi toetavad tegevused. Selles ametis tuleb olla elukestva õppe levitaja ja valdkonna kõneisik Ida-Virumaal, koostada kommunikatsioonistrateegia ja -plaan, korraldada ja viia läbi õpisündmusi, teavitus- ja tunnustamisüritusi.

Mullu novembri lõpus keskerakondlaste ja sotside poolt Kohtla-Järve linnapea ametist tagandatud Virve Linder ütles, et pühendus pärast ligemale aasta aega kestnud intensiivset linnapea tööd oma perele. Uut tööd otsides soovis ta, et see oleks seotud kogu Ida-Virumaa arengule kaasaaitamisega.