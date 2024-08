Vahtra loomekeskust ootab peagi ees kolimine

Majandusvaldkonna abilinnapea Aleksandr Keivabu sõnul tuli säärane otsus teha, kuna Vahtra tänava hoone on kehvas seisukorras ning nõuab liialt suuri kulutusi. Tema sõnu pole ka Järveküla tee 39 praegu tühjalt seisev hoone kaugeltki uus, ent on siiski palju paremas seisukorras kui Vahtra tänava maja.

"Tõenäoliselt tuleb ka seal midagi ümber teha, ent tulevikus peaks selle ülalpidamine tulema odavam kui praegu Vahtra tänava hoone puhul. Lisaks on seal ka asukoht parem: endine koolimaja asub kultuurikeskusele lähemal, sealsamas kõrval on ka koolinoorte loomemaja ja spordikeskus − sellest saab Järve linnaosas omamoodi kultuuri- ja spordilinnak. Arvan, et linnaelanikelgi on mugavam seal käia."