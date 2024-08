Kohtla-Järve linnajuhtidele esitati jälle umbusaldusavaldus

Opositsiooni poolt umbusaldusavaldused ette lugenud fraktsiooni "Restart Kohtla-Järve" esimees Janek Pahka ütles, et Kaselo ja Odinets ei tule oma tööga toime.

"Linnapea Henri Kaselo on ennast näidanud ebapädeva juhina, kes ei tule toime linnavalitsuse, kui ametiasutuse juhtimise ja töö korraldamisega ning on seetõttu kaotanud suure osa volikogu liikmete usalduse," on kirjas umbusalduavalduses.

"Usalduskriisi on süvendanud linnavalitsuse läbikukkunud ja kahtlusi tekitav personalipoliitika. Seoses läbimõtlemata personalipoliitika elluviimisega on linnavalitsuses tänaseks täitmata ligemale 15 ametikohta. Mõningate ametikohtade puhul, mis on viimase paari kuu jooksul siiski suudetud täita, on paljude Volikogu liikmete hulgas tekkinud kahtlusi, kas konkurssikomisjonide moodustamistel on oldud ausad ja erapooletud."

Eduard Odinetsile heidevad umbusaldajad ette, et volikogu esimehena on ta näidanud üles ükskõiksust ja hoolimatust ning pole midagi ette võtnud selleks, et linnavalitsus, täidaks volikogu poolt vastu võetud otsuseid ja määrusi.

Kaselo umbusaldusavaldusel on seitsme saadiku allkirjad: Janek Pahka, Deniss Veršinin, Vitali Borodin, Svetlana Kollo, Anna Rentik, Vladimir Evve ja Anton Dijev. Odinetsi umbusaldusavaldusel on Dijevi asemel Hendrik Aguri allkiri.

Opositsioon esitas Kaselole ja Odinetsile umbusaldusavaldused ka tänavu kevadel, aga tookord ei saanud need volikogu enamuse toetust.

Nii Kaselo kui ka Odinets kuuluvad Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Kohtla-Järvel on nad võimul liidus koos Keskerakonnaga. 25kohalises volikogus on koalitsioonil neil 13 häält. Osadel olulistel hääletustel on koalitsiooni toetanud veel mõned saadikud.

Odinets juhib volikogu alates eelmise aasta veebruarist. Kaselo kinnitati linnapeaks mullu novembris pärast seda, kui volikogu tagandas ametist Virve Linderi linnavalitsuse.