Iisakus on kooliaasta juba alanud, mujal alustavad koolid valdavalt esmaspäeval

"Mõte hakkas liikuma siis, kui nägime, et eri koolid alustavad eri ajal," selgitas Iisaku gümnaasiumi direktor Külli Guljavin. Ta lisas, et järgmisel neljapäeval on koolis õiglase ülemineku fondist toetuse saanud Halo projekti avaüritus (projekt rikastab õppetööd huvitegevustega) ja reedel võtab koolipere osa Eesti koolispordi liidu iga-aastasest tervisepäevast "Reipalt koolipinki".