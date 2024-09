"Ma arvan, et olete minuga nõus, et tänane uue aasta algus on isegi tähtsam kui 1. jaanuar. See on meie esimese uue aasta alguse esimene päev - tarkusepäev," ütles Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson kontserdimaja suurde saali kogunenud kooliperele.