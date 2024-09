Kohtlajärvelased aitasid kriisiperede lastel end kooliks valmis seada

"Lapsed vajasid erinevaid asju: kellel oli vaja vaid seljakotti, ranitsat või pastakaid-pliiatseid. Aga oli ka neid, kellel polnud üldse mitte midagi," rääkis mittetulundusühingu töötaja Tatjana Remmelgas. "Ehkki palusime oma üleskutses koolitarbeid, tõid inimesed erinevaid asju − mänguasjade, riiete ja voodipesuni välja. Ja me ei öelnud millestki ära − kõik kulub marjaks," lisas ta.

Tema kolleegi Irina Moskvitina sõnul näitab edukas kampaania seda, et Ida-Virumaal elab palju suure südamega inimesi.

Aitavad raskustest üle saada

MTÜ Igale Lapsele Pere kontor avati Kohtla-Järvel kaks aastat tagasi ning selle põhieesmärk on aidata peredel eluraskustega toime tulla, et lapsed saaksid oma kodus ja oma perega koos elada. Algusest peale on siin avatud ja edukalt tegutsenud täiskasvanute tugirühm, õppeaasta alguses avatakse ka noorte rühmad.