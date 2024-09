Narvas alustasid õppetööd tulevased piirivalvurid

Sisekaitseakadeemia rektori Kuno Tammearu sõnul ei ole varem ühegi õppegrupi õpet terves ulatuses Narvas korraldatud. "Selles mõttes on täna alustav grupp ja kogu õpe ainulaadne ning esmakordne. Lisaks sisekaitseakadeemia õppejõududele on meil koolitajateks politsei- ja piirivalveametist 26 külalisõppejõudu, kes on väga tugevad spetsialistid ja praktikud. Lisaks on Narva oma asukoha ja mitmekülgse piiritaristuga erakordne isegi Euroopa kontekstis ja siin on vaat et ideaalne keskkond, et omandada Euroopa välispiiri valvamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi," sõnas Tammearu.