Ida-Virumaa kõige suurema ettevõtte uueks juhiks saab Lauri Karp

Varasemalt on Karp töötanud aastatel 2010-2023 Ida-Virumaal tegutseva energiatootmise ja logistikakontserni AS Silmet Grupi nõukogu liikmena ning aastatel 2010–2011 keemiatööstusettevõtte AS Molycorp Silmet nõukogu liikmena. Ta on juhtinud Frankfurtis tegutsevat finantstehnoloogia ettevõtet KFPD GmbH, töötanud konsultatsiooniettevõttes Springer AG Management Consultants ning pangandusettevõtetes Deutsche Bank ja Swedbank. Aastatel 2007-2013 oli Karp ka Austria Salzburgi liidumaa finantsnõukoja nõustav liige. Oma karjääri alustas ta Saksamaal tegutsevas kontsernis Heidelberg Materials.