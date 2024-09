ALAR KARIS Ärme lämmata majandust reeglite alla

Ent majanduse võib lämmatada ka reeglite alla. Ma ei leia, et parlamendi töö tulemust peaks mõõtma selle järgi, mitu seadust on vastu võetud. Tõhususe ja viljakuse mõõdupuu on pigem see, kui hästi on õnnestunud mõni üldine eesmärk tõlkida selgeks ja sihipäraseks õigusnormiks.

Majanduse kohta aitab sihte seada raport, mille konkurentsivõime ekspertkogu esitas juunis riigikogule. Ühe probleemina on raportis mainitud liigset bürokraatiat ja ettevõtetele pandud regulatsioonide koormat, mis nähtavasti tulevikus veelgi suureneb.

Just Euroopa poliitika kujundamisel on meil kõige paremad võimalused võidelda tarbetute reeglitega. Kuid mõelgem ka sellele, millise eesmärgiga Euroopa Liidu tasandil reegleid kehtestatakse. Kui nende eesmärk on ühisturu loomine ja süvendamine, siis on see kooskõlas Eesti huvidega.

Meie majanduse kasvu peab vedama eksport. Euroopa lõimimise kandev idee on aga olnud turgude avamine väliskonkurentsile. Mida võimekamaks muutub meie majandus, seda tähtsam on meile Euroopa ühisturu toimimine. Edukad on meie ettevõtted rahvusvahelises konkurentsis aga vaid siis, kui me ei lisa euroreeglitele mõtlematult nõudeid omalt poolt juurde. Pigem peaksime uute euroreeglite ülevõtmisel alati mõtlema, kas need võimaldavad meil midagi oma õiguses lihtsamaks ja paremaks teha.

On hea, et riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon püüab Euroopa poliitika kujundamist mõjutada senisest varasemalt. Kui mõni eelnõu on Euroopa tasandil juba valminud ja ootab lõplikku heakskiitu, siis on Eesti seisukohti hilja sõnastama hakata. Riigikogu vajab asjatundjate ja huvigruppide abi, selgitamaks, mida mõni kavandatav direktiiv või määrus Eesti oludes tegelikult kaasa tooks. Et Eesti huve kaitsta, selleks peavad need olema varakult sõnastatud ja vormitud seisukohtadeks, mida toetab asjatundlik argumentatsioon.

Eesti on Euroopa. Jah, aga meil on eripärane minevik, oma poliitiline kogemus, oma arusaam riiklusest, mis kajastub meie põhiseaduses. Me peame oma põhiseadust kaitsma ka Euroopa Liidu liikmena.

Eesti Vabariigi presidendi kõnest riigikogu sügishooaja avaistungil 9. septembril.