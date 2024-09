Kohtla-Järve esimene kogukonnaaed andis rikkaliku saagi

Piknikul osalenud Žanna Koptelkova ja Jelena Petrunkina kinnitasid, et nemad on kogukonnaaia algatusega väga rahul.

"Maasikad olid magusad ja tomatid ülimaitsvad ning kurke saab veel praegugi. Kõrvitsaga oli keegi enne meid vist juba maiustanud, kuid ega meil kahju ole − selleks ju istutatud saigi. Kui siin suvel kastmas ja rohimas käisime, astusid pensionärid tihti ligi ning küsisid, kas võib tee keetmiseks piparmünti või supi jaoks hapuoblikaid korjata. Lubasime rõõmuga: meil on see kõik omaenda aiamaalgi olemas, siin võtsime peenrakastid vaid selleks, et põnevas ettevõtmises osaleda."